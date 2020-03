Enkele leerlingen Mencia en OLV Breda voorlopig niet naar school vanwege coronavirus

Politie toont beelden zware mishande­ling Breda: ‘Een explosie van geweld’

14:50 BREDA - De politie is nog steeds op zoek naar de verdachten die eind december betrokken zijn geweest bij een grote vechtpartij op de Haagdijk in Breda. Een 32-jarig slachtoffer liep bij die vechtpartij onder andere een gebroken oogkas, twee klaplongen en gekneusde ribben op. Ook had hij drie steekwonden in zijn rug.