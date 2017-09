Engel verliest kort geding: gemeente Zundert blijft Fort Oranje beheren

BREDA/RIJSBERGEN - De gemeente Zundert blijft het beheer voeren over camping Fort Oranje in Rijsbergen en mag doorgaan met de verwijdering van ongeveer zevenhonderd stacaravans. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding.

Eigenaar Cees Engel had het kort geding aangespannen tegen de gemeente. De rechtbank heeft de vordering over onrechtmatig beheer afgewezen. Dat de gemeente het beheer voert over de camping, kan alleen bij de bestuursrechter worden aangevochten, aldus de rechtbank.

De gemeente Zundert nam eind juni het beheer van de beruchte camping over, nadat Engel de sluiting had aangekondigd. Zundert wil de camping saneren omdat er veel criminaliteit is, veel van de bewoners in een erbarmelijke situatie leven en de honderden caravans in slechte staat zijn.

Stacaravans

Engel vroeg aan de rechter om het overnemen van het beheer door de gemeente Zundert terug te draaien omdat het volgens Engel niet rechtmatig zou zijn. Ook eiste hij dat de verwijderde stacaravans worden teruggeplaatst. Op 31 juli is begonnen met het ontruimen van de camping.

De rechter kon wel bepalen of de wijze van beheren door de gemeente Zundert onrechtmatig is. De gemeente Zundert verwijdert caravans om te voorkomen dat nieuwe bewoners erin gaan wonen. De rechter is tot de conclusie gekomen dat het weghalen van de caravans niet onrechtmatig is. Beschuldigingen van de campingeigenaar dat de gemeente schade veroorzaakt met de verplaatsing en opslag van de stacaravans zijn volgens de rechter niet onderbouwd.

Burgemeester

Inmiddels heeft burgemeester Leny Poppe-de Looff een reactie geplaatst: “Dit betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg. We hebben het beheer overgenomen in het belang van de bewoners om daarmee in alle rust te kunnen werken aan het her-huisvestingsplan."

"Deze uitspraak voorkomt dat er opnieuw onrust kan ontstaan en bevestigt dat de gemeente ook bij campings op basis van de Woningwet kan optreden. Daarmee is deze uitspraak ook van groot belang voor andere gemeenten die met een vergelijkbare problematiek kampen.”

De rechter roept partijen op om met elkaar in gesprek te gaan over het beheer