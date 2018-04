Volgens Engel zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een ongezond innige relatie tussen rechters in Breda, lokale bestuurders, politie, openbaar ministerie en de belastingdienst. De campingeigenaar haalde het afgelopen jaar bij het aanvechten van de sluiting van de camping bij de rechtbank Breda, telkens bakzeil.

Voormalig ombudsman

Engel heeft ook al iemand op het oog om dat onderzoek te doen. Voormalig ombudsman, professor Alex Brenninkmeijer. Een ‘autoriteit’, aldus Engel, ,,waar ik nog wel vertrouwen in heb.''

Een van de aanwijzingen voor de partijdigheid van de Bredase rechtbank waar Engel op doelt, is een bijeenkomst op de rechtbank in Breda vorig jaar juni. Daar spraken vertegenwoordigers van de opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en gemeentebestuurders in het bijzijn van een aantal rechters over de behandeling van onderzoeken en rechtszaken op het gebied van de georganiseerde criminaliteit in Brabant.

'Gespannen voet met beginselen rechtsstaat'

,,Erg dubieus’’, vindt Engel. ,,Twee dagen later maakte de gemeente Zundert bekend dat Fort Oranje gesloten zou worden. Rechters moeten zich verre houden van dit soort bijeenkomsten. Hoe kun je nou onpartijdig zijn als je aanschuift bij dergelijke gesprekken? Deze gang van zaken staat op gespannen voet met de fundamentele beginselen van de rechtsstaat.'

Maar volgens de rechtbank is van partijdigheid geen sprake. De bijeenkomst waar de zoon van de campingeigenaar op doelt, had niets van doen met Fort Oranje. Maar veeleer met de vestiging van een zogeheten Ondermijningskamer in het binnenkort te openen nieuwe gerechtsgebouw in Breda, bedoeld voor de behandeling van grote strafzaken op het gebied van de georganiseerde criminaliteit. Over individuele zaken, zoals de problematiek op Fort Oranje, zou niet zijn ingegaan.