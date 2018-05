Enexis tegen Breda: see you in court

In een brief waarschuwt wethouder Boaz Adank de gemeenteraad dat er een juridisch conflict is uitgebroken met Enexis. Het probleem is dat de gemeente af wil van afspraken die in sommige gevallen al negentig jaar geleden zijn gemaakt met de toenmalige energiebedrijven. Dat waren in bijna alle gevallen bedrijven die eigendom waren van gemeente of provincie, zoals de PNEM.



Omdat die bedrijven beschouwd werden als onderdeel van de overheid, was het ook makkelijk om afspraken te maken over de aanleg van kabels en leidingen in gemeentegrond. Anders gezegd: ze kwamen er betrekkelijk goedkoop vanaf.