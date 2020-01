En weg zijn de kastanjes in de Bredase Parkstraat: ‘Zo kaal nu’

Breda loopt uit voor opname videoclip carnavals­lied­je Snollebol­le­kes en Kalvijn

14 januari BREDA - Voor even was het al carnaval in de Avenue in Breda. Carnavalsvierders liepen dinsdagavond uit voor de opnames van de carnavalsclip van Snollebollekes en YouTube-ster Kalvijn. Kelvin Boerma, afkomstig uit Groningen, had Snollebollekes benaderd om samen een carnavalsliedje op te nemen.