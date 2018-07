En weer een nieuwe horecazaak aan het Van Coothplein: Bao

BREDA - De horeca-ontwikkelingen aan het Van Coothplein in Breda volgen zich in een razendsnel tempo op. Deze week zijn er twee nieuwe zaken geopend - Café Belgique en Italiaans restaurant Pazzi - en een derde kondigt zich al weer aan: het Aziatische fusionrestaurant Bao.

De eigenaren van Bao, de gebroeders Tang, gaan gerechten uit diverse Aziatische landen serveren waarbij de nadruk op noodles ligt. "Vietnamese noodlessoep, gewokte noodles, noodlessalade. Geen hapjes maar allemaal authentieke Aziatische gerechten", aldus de broers. Ze hopen in de loop van augustus het restaurant te openen.

Vorige maand kwamen er ook al drie nieuwe zaken bij op of rond het plein, dat zich in enkele jaren tot een echt horecagebied ontwikkeld heeft. Direct om de hoek in de Nieuwe Ginnekenstraat openden Kiosk Breda (eten en drinken) en El Quinto Pino (tapas, paella). Aan het plein zelf kwam Pampelonne (mediterraans restaurant) er bij.

Kort gevestigd

Waar Pampelonne nog in een gebouw kwam dat tot voor kort een hele andere bestemming had (SNS-bank), zijn de laatste drie nieuwkomers vervangers van horeca-zaken, die er alle drie betrekkelijk kort gevestigd waren.

Bao komt in het pand van restaurant Van Cooth 13, dat twee jaar aan het plein heeft gezeten. Café Belgique zit op de locatie van Tacobar Taqueria, die een jaar open is geweest. En Pazzi wisselt van plek met Kip van 't Spit, die na iets meer dan een half jaar is gestopt.

Marktwerking

Jacco Heijkoop, eigenaar van drie zaken in het gebied, denkt niet dat de hoge omloopsnelheid afbreuk doet aan het imago van het Van Cooth-plein. "Dat is de marktwerking. Het is ook een beetje zoeken natuurlijk wat wel en niet werkt aan het plein," aldus Heijkoop (Sinjoor, Kiosk en Tosti Club).

Ondertussen zitten aan en rond het Van Coothplein vooral ook horecazaken die al een langere, tot zeer lange staat van dienst hebben, zoals de Sinjoor, Charelli, Van Ham, Bardot, Barlucca, Le Petit.