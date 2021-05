En wat doen we met die mondkapjes?

Expert over Wernhouts vondelinge­tje: ‘Dode baby komt vermoede­lijk uit directe omgeving of uit België’

15 mei WERNHOUT - De kans is groot dat de baby die afgelopen week in Wernhout dood gevonden werd, of uit de directe omgeving komt of uit België. Dat zegt Kerstin van Tiggelen die in het verleden onderzoek deed naar de herkomst van kinderen bij opgeloste vondelingenzaken.