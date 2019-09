En toen... 25 jaar HBO Intro in Breda

Hoewel de HBO Intro een kwarteeuw bestaat liggen de roots van het feest nog iets verder in het verleden. Dankzij een samensmelting in 1986 van bijna alle HBO-instellingen in Hogeschool West-Brabant ontstond er ineens een enorme organisatie. ,,We hadden in een keer veel grotere aantallen studenten, dan krijg je ook een andere cultuur. De school werd een factor in de stad", vertelt Rijnen.