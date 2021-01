En toch hossen er schoenen op de Grote Markt

De carnavalsorganisatie roept alle Bredanaars op om een paar oude laarzen, gympies , sandalen of speciale carnavalsschoenen in te leveren. Dat kan vanaf vrijdagmiddag 18.00 uur tot en met 12 februari bij alle Albert Heijn-winkels in Breda. Vrijwilligers laten de verzamelde schoenen vervolgens op een nog onbekend moment tijdens carnaval in een lange polonaise ‘Hossen op de Markt’, uiteraard zonder publiek.

Allermooiste editie

Jaap Meeldijk, ‘Soesjef’ van Stichting Kielegat: ,,Natuurlijk hadden we graag weer met zevenduizend feestvierders op de Grote Markt gestaan, net als vorige jaren. Vorig jaar moesten we de markt zelfs even afsluiten omdat er niemand meer bij kon. Het was met stip de allermooiste editie van ‘Hossen op de Markt’ tot nu toe. De beelden van het feest kregen in de maanden erop helaas wel een andere lading: ze kwamen telkens weer voorbij als het over het begin van de corona-pandemie ging. Voor dit jaar moesten we op zoek naar een alternatief. Dat is Waor Staode Gij? geworden. Want carnaval gaat altijd door, ook in moeilijke tijden.”