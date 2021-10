Emotionele verkoop van Roberts duiven: ‘We verliezen een wezenlijk stukje van mijn broer’

De Gegenpres­sing Podcast | ‘Lefgozer­tje Van Schuppen, koele killer Olij & rauw Avondje NAC om lang te koesteren’

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze S2A13 gaat het uiteraard over de memorabele bekerzege van NAC tegen VVV-Venlo.

27 oktober