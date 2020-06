Emotionele fietstocht van duizend kilometer tegen kinderkanker: ‘Amber zegt soms: zeik niet, vent’

,,Amber gaat met me mee. Als foto, op de bovenbuis van mijn fiets. Op momenten dat ik het moeilijk krijg, zorgt zij voor de bewustwording. Zo van: vent, zeik niet, dat beetje pijn valt in het niet met wat zij voelt'', zegt oud-Bredanaar Peter de Koning, tegenwoordig woonachtig in België.

Hij staat samen met zijn teammaten Daan Spackler, Harmen Akerboom en twee Belgen aan de vooravond van een eigen versie van de Giro de Kika.

Een tocht van duizend kilometer door alle provincies van Nederland, met uitzondering van Zeeland. De route start en eindigt in Breda en heeft de vorm van een hart. Normaliter is de Giro de Kika een wielertocht van duizend kilometer door de Italiaanse Dolomieten.

Een stevige ronde, waarbij geld ingezameld wordt voor de bestrijding van kinderkanker. De coronapandemie gooit dit jaar roet in het eten, de Giro de Kika is afgelast.

Het Hart van Nederland is dan ook een alternatieve Giro de Kika, die door Team Femke verreden wordt. Femke was een meisje dat kanker kreeg toen ze één jaar oud was. Ze overleed een half jaar later, inmiddels vijftien jaar geleden. ,,Ik kwam haar ouders tegen toen ik voor de tweede keer meefietste in Italië, in 2013'', kijkt De Koning terug. ,,Ik fietste toen zelf mee voor Amber, de dochter van een collega, die toen voor het eerst hoorde dat ze kanker had.''

Terminaal

Amber is inmiddels 15 jaar oud. In mei kreeg ze te horen dat ze voor de derde keer kanker heeft. Ditmaal is het terminaal. ,,Haar vader fietst nu niet mee, is bij haar. Het gezin haalt nu herinneringen op tot haar einde.''

De Koning wordt even emotioneel. ,,Ik kan er gewoon niet bij met mijn hoofd. Ik heb zelf twee dochters, waarvan de oudste Amber heet.‘’

De Giro de Kika is emotioneel. Ieder heeft z'n verhaal. Het zijn zielsverwanten. ,,Omdat je geen evenementen mag organiseren, is dit een activiteit. Mannen die samen een hart fietsen door Nederland. Gedurende de rit sluiten door heel Nederland fietsers aan. Dat zijn een man of zeventig, in totaal.''

Fanatiek

De Koning noemt een voorbeeld. Hijzelf is een fanatiek fietser. Een jongen uit zijn straat zag hem telkens voorbijrazen.

,,Hij vroeg me of hij eens mee mocht fietsen. Elias is 9 jaar en fietst nu met gemak 100 kilometer met me mee. Het is een topventje; hij gaat straks van de Cauberg naar Breda fietsen. Hij heeft helemaal zelf sponsors gevonden en dat is al 1100 euro. Ik vind dat mooi, dat zo'n jochie ook zo fanatiek geld inzamelt tegen kinderkanker.''

Die Cauberg is het letterlijke hoogtepunt. Het is het onderste puntje van het hart. De tocht gaat van Breda naar de kust. Vanuit Noord-Holland en Flevoland, fietsen de deelnemers richting het zuiden, naar Utrecht. Vanuit daar weer noordwaarts, naar de provincies Groningen en Friesland.

Quote Kanker is onder kinderen doodsoor­zaak nummer één. Dat moet worden veranderd. Daar willen zij gewoon erg graag een steentje aan bijdragen.

En dan de tocht naar de Cauberg; alle provincies worden aangedaan, op Zeeland na. De fietsers hebben besloten om tijdens de tocht niet letterlijk afscheid te nemen van Amber. Het zou te veel zijn voor de familie.