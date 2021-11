Emotioneel ‘zeer labiele’ Bredase pleegvader misbruikt meisje van 9 jaar na dood eigen vrouw

De man reageerde donderdag enorm schuldbewust in de rechtbank in Breda. Het misbruik heeft maar korte tijd geduurd. ,,Ze had moeite met slapen in die tijd. Toen heb ik aangegeven dat ze ook bij mij in bed kon slapen, zodat ze misschien rustiger zou slapen. Door het overlijden van mijn vrouw had ik lang geen lichamelijk contact. Toen ben ik blijkbaar opgewonden geraakt.’’