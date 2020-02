Emoties lopen hoog op bij kort geding Patricia Paay in Breda: ‘Ik heb niets fout gedaan’

Eis van Paay: de vorderingen op haar te koop staande woning op Parc Patersven in Wernhout en eerder ontvangen schadeclaims in andere rechtszaken moeten worden afgewezen.

Voor de rechtbank in Breda spelen de advocaten op woensdagmiddag een welles-nietes-spelletje in een pijnlijke zaak. Pijnlijk voor de 70-jarige Paay, maar ook voor het familiebedrijf uit Leiderdorp.

15 miljoen euro ‘verdwenen’

Administratiekantoor Osuro is opgericht door Rob Rijsbergen sr., een goede vriend van Paay. In 2017 werd hij aan de kant gezet, nadat zijn zoon dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie had ontdekt. Aanvankelijk was sprake van 1,75 miljoen euro, tijdens het kort geding melden de advocaten van Osuro dat de som aan ‘verdwenen geld’ inmiddels zelfs 15 miljoen euro is en dat het intern onderzoek nog altijd gaande is.

Gokverslaving

Het gros zou verkwanseld zijn door de gokverslaving van Rijsbergen sr. Daarnaast zou hij Paay hebben bijgestaan, onder meer om eerdere rechtszaken te financieren, tegen website GeenStijl (vanwege het beruchte plasseksfilmpje) en ondernemer Johan Vlemmix, die Patricia Paay sekspoppen op de markt wilde brengen.

Osuro eiste een jaar geleden 93.000 euro terug van de showbizzdiva. Inmiddels gaat al om een bedrag van 145.000 euro, dat Paay zou hebben ontvangen, zonder dat hier – in de ogen van Osuro - iets tegenover stond.

Het betreft leningen, die terugbetaald moeten worden, eist het bedrijf. Nee, vindt het kamp Paay, het betrof een vriendendienst. Bovendien zegt Paay werkzaamheden te hebben verricht – onder meer als tolk - als gedeeltelijke tegenprestatie. In april 2019 wees de rechter alle vorderingen van de schuldeiser af. Maar omdat Osuro in hoger beroep ging (dat dient in september in Den Bosch), kwamen die vorderingen weer aan de orde en kreeg de eiser de gelegenheid om met nadere bewijzen te komen. Hierop besloot Paay tot het kort geding om het beslag opnieuw van tafel te vegen.

Voorkomen

Beide partijen geven tijdens de zitting aan dat er wel degelijk handreikingen zijn gedaan om tot een schikking te komen, maar zonder effect. Nathan van der Raaij, een van de twee advocaten van Osuro: “Dit kort geding had eenvoudig voorkomen kunnen worden, maar we hebben nooit een reactie gekregen op onze pogingen om deze zaak op te lossen.”

Van der Raaij en zijn collega Louis Berger verwijten Paay bovendien dat ze voortdurend met tegenstrijdige verklaringen komt.

Quote De fouten zijn gemaakt door Rob Rijsbergen, niet door mevrouw Paay. U brengt mijn cliënt onnodig schade toe Mr. Murat Alaca, advocaat Patricia Paaay

Murat Alaca, de advocaat van Paay, vindt op zijn beurt dat Osuro in het hoger beroep geen poot heeft om op te staan. “Er is geen enkele grondslag voor de vorderingen, daar heeft de rechtbank niet voor niets al eerder korte metten mee gemaakt. Ook in de nieuwe papieren komt u niet met bewijs. U spant een zaak aan tegen de verkeerde persoon. De fouten zijn gemaakt door Rob Rijsbergen, niet door mevrouw Paay. U brengt mijn cliënt onnodig schade toe, houdt geen rekening met haar geestesgesteldheid en de onevenredige belasting door alle verhalen in de pers, omdat ze een bekende Nederlander is.”

Met pikant genoeg ook een bewogen Rob Rijsbergen sr. in de rechtszaal informeert de rechter tot slot nog naar de financiële situatie van Patricia Paay. “Mijn cliënt heeft inkomsten uit haar werk. Mocht ze de zaak verliezen, kan ze naar vermogen wel wat betalen, maar ze is niet in staat om even 100.000 euro af te tikken”, aldus haar advocaat.