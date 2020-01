Emoties gieren door rechtszaal rond fataal steekincident Breda: ‘Jij hebt Berry van ons afgepakt!’

‘Berry was een vrolijke jongen, een perfecte vriend. Die heb jij ons afgepakt’’, snikt de vader van Berry van Gool die afgelopen zomer bij uitgaansgeweld in het Bredase centrum werd doodgestoken. Bij de zitting donderdag gierden de emoties door de rechtszaal waar verdachte Boy. P. tien jaar cel tegen zich hoorde eisen.

Timide, bijna als een bang vogeltje, zit Boy. P. (32) in het verdachtenbankje. Mompelend, nauwelijks verstaanbaar, geeft hij antwoord op vragen van de rechter, tissues bij de hand om de tranen te drogen. ,,Waarom had u een mes op zak’’, wil de rechter weten. Omdat ik het vergeten was thuis te laten, is alles wat P. kan uitbrengen.

De publieke tribune in de rechtszaal in Breda is tot bijna de laatste plaats bezet. Familie, vrienden en collega’s van de 28-jarige Berry van Gool die op zaterdag 13 juli na een avondje stappen bij de haven in Breda door twee messteken in de buik om het leven komt, zijn op de zaak afgekomen. Als Berry's vader en zijn dochter gebruik maken van hun spreekrecht en hun woord tot de verdachte richten, heeft iedereen een brok in zijn keel en kan je een speld horen vallen.

Cocaïne

Volledig scherm Boy P. donderdag in de rechtszaal. © Eric Elich De fatale steekpartij doet zich in de late nacht van die 13de juli voor. Berry van Gool is met wat vrienden uit geweest en staat nog even in een groepje ter hoogte van eetcafe Willy’s aan de Haven na te praten. Als Boy. P. die bier en enkele tequila’s op heeft en cocaïne heeft gebruikt, met een kennis langsloopt, gaat het mis.



Een vrouw uit het groepje beschuldigt P. ervan dat hij haar eerder die avond in een kroeg zou hebben aangerand. Wat - zo blijkt achteraf - niet waar is. P. die in Breda geboren is, maar een ietwat buitenlands voorkomen heeft, krijgt te horen dat ‘die kutbuitenlander moet opflikkeren.’

De tot dan toe gemoedelijke sfeer verandert razendsnel. De vrouw geeft de geïrriteerde P. een klap. Berry van Gool probeert de boel te sussen en springt tussenbeide. Over en weer wordt er vervolgens geslagen. Daarna doet P. een stap terug en ziet hij, zo verklaart zijn advocate Karin Blonk op de zitting, Van Gool en zijn vrienden dreigend op hem af komen. Die graait daarop in zijn broekzak en haalt daar een knipmes uit tevoorschijn. In een split-second haalt de verdachte twee keer uit. De Bredanaar overlijdt een paar uur later in het ziekenhuis in Tilburg aan een slagaderlijke bloeding in de buik.

‘Mes was nodig voor motorritjes’

P. vlucht en gooit het mes in het water van de haven waar het later wordt opgedoken. Kort daarop kunnen agenten hem aanhouden. Op het politiebureau bekent hij al snel de dodelijke messteken hebben toegebracht. Sindsdien zit hij in voorarrest. Als verklaring voor het feit dat hij een mes op zak droeg geeft hij aan dat hij dat mes ’s middags in zijn zak had gestoken bij een ritje op zijn motor. Dat mes was nodig om wat tie wraps die hij aan de motor had bevestigd door te snijden. 's Avonds bij het uitgaan zou hij vergeten zijn het mes thuis te laten.

55.000 euro schadevergoeding

De officier van justitie wijst in haar requisitoir op de camerabeelden die van de steekpartij zijn gemaakt. Vanuit diverse hoeken werd de fatale gebeurtenis en wat er aan vooraf ging, precies vastgelegd. Tien jaar celstraf, luidt de eis. De ouders en dochter van het slachtoffer eisen bovendien een schadevergoeding van in totaal 55.000 euro van P. voor immateriële schade en de kosten voor de uitvaart.

Quote Het klinkt heel vervelend, maar dit is een kwestie van domme pech geweest. Mijn client is geen gewetenlo­ze messentrek­ker. Karin Blonk, Advocate verdachte Boy P.

Diens advocate, Karin Blonk, vindt dat haar cliënt geen straf verdient. Ze betoogt dat P. uit noodweer heeft gehandeld toen hij het groepje op hem af zag komen. Ze eist ontslag van rechtsvervolging. ,,Mijn cliënt is geen gewetenloze messentrekker. Hij heeft nooit de intentie gehad om iemand dood te steken. Maar de situatie was zo bedreigend toen hij hen op zich af zag komen dat hij dat mes heeft getrokken. Het klinkt heel vervelend, maar dit is een kwestie van domme pech geweest.‘’

Geen onbekende voor Justitie

P. is geen onbekende bij Justitie. De geboren Bredanaar die bij zijn moeder opgroeide, werd al eerder veroordeeld voor mensenhandel en een vermogensdelict. Maar dat is al weer lang geleden, betoogt zijn advocate. Na zijn twintigste leidt hij een deels zwervend bestaan en heeft diverse baantjes, onder andere als dakdekker. Cocaïne gebruikt hij zo'n twee keer per maand, verklaart hij bij de politie. In de gevangenis weigert hij een reclasseringsonderzoek. ,,Hij voert daar al gesprekken met een psycholoog en een pastoor‘’, vertelt zijn raadsvrouw. ,,Meer kon hij er niet bij hebben.‘’