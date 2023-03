Emily opent healthy foodbar in Breda: 'In Hongkong en Sydney zie je ze overal'

indebuurt.nlVan Hongkong tot Australië: je ziet tegenwoordig steeds meer healthy food bars. Dat was voor Emily Tunderman (26) uit Prinsenbeek reden genoeg om zelf een healthy bar te beginnen in Breda. “Met mijn ervaringen uit het buitenland breng ik gezonde en lekkere producten naar onze stad.”

Deze nieuwe hotspot heet Emily’s Healthy Bar en zit aan de Nieuwe Ginnekenstraat. “Mijn doel is om er echt iets hips en stads van te maken”, zegt de jonge ondernemer. “Gezond eten is belangrijk en ik wil een plek creëren waar mensen dat kunnen doen. Je hebt wel een paar plekken in Breda die gezonde producten aanbieden, maar niet heel veel. Bovendien zit dit op een goede locatie waar veel mensen langslopen en rijden en daardoor ook makkelijk iets to-go kunnen meenemen onderweg naar kantoor of huis.”

Inspiratie uit het buitenland

Emily woonde in Hongkong en deed inspiratie op tijdens haar reis door Australië en Nieuw-Zeeland. Het viel haar op dat ze daar veel meer met gezond eten bezig zijn dan in Nederland. “Op iedere hoek van de straat zijn er gezonde zaakjes te vinden met gezonde producten. Zelf ben ik de laatste jaren al veel bezig met gezonde voeding en heb ik mij er steeds meer in verdiept. Nu wil ik er meer mee doen en mijn kennis en recepten delen met anderen”, geeft de Bredase aan.

Na haar periode in Hongkong en reis door het buitenland keerde ze terug naar Nederland. “Het pand waar ik voorheen vaak langs reed, kwam leeg te staan. Vervolgens handelde ik snel en binnen een paar weken was het pand op de Nieuwe Ginnekenstraat van mij”, vertelt Emily.

Volledig scherm Bij Emily’s Healthy Bar kun je straks verschillende smoothies halen, zoals de Passion Colada

Gerechten

Dankzij de reizen van Emily genieten Bredanaars straks van gerechten uit het buitenland. “Zo kun je bij mij de açaí bowl halen. Dit is nog niet heel bekend in Nederland, maar in Australië is het echt een hype”, vertelt Emily. “Het is een smoothie bowl, gemaakt van diepgevroren açaíbessen (speciale bes uit Zuid-Amerika). Ik vind hem erg lekker en hoop dat Bredanaars dat ook vinden.”

Ook haal je straks een broodje Sydney en broodje Hongkong bij Emily’s Healthy Bar. “Het zijn allemaal gerechten uit steden waar ik inspiratie heb opgedaan voor mijn bar. Ik wil ook het broodje Breda introduceren, maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen”, zegt Emily. “Dat mogen Bredanaars zelf komen proeven. Daarnaast zal Emily’s Healthy Bar straks bekend staan om superfood juices & smoothies, waarbij alle producten die we gebruiken wekelijks vers binnenkomen”, zegt Emily.

Opening

Bredanaars die van gezond en lekker eten houden, moeten nog even geduld hebben. Emily opent haar eigen bar op zaterdag 29 april aan de Ginnekenstraat 24C. “Binnen hebben we ongeveer achttien zitplekken en er komt ook nog een terras waar je lekker in het zonnetje kunt genieten van een lekkere juice & gezond ontbijt of lunch”, geeft Emily aan.

Je kunt een kijkje in de keuken van Emily’s Healthy Bar nemen door @emilyshealthybar te volgen op Instagram!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!