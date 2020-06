Elyanne trouwde met koninklijke toestemming

‘Ons ma had nog zoveel mee kunnen maken met ons, zoveel mooie dingen. Dat mis ik eigenlijk nog altijd”, vertelt jongste dochter Bianca de Wijs. ,,We zagen elkaar twee keer per dag thuis in Terheijden. ‘s Morgens kwam ik samen met m’n zoontje Jari even koffiedrinken voordat hij naar school ging. En dan ‘s avonds even terug om opa te zien. En verder belde ik nog wel vier keer op een dag.” Vanwege die innige band heeft ze samen met haar zus Daniëlle een tatoeage van een gerbera laten zetten op haar rug. ,,Dat was echt haar lievelingsbloem.”