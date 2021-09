Elly Gulickx overleed tijdens een grote EHBO-oefening: ‘Ze zakte in elkaar en stierf in mijn armen’

Voor Achille Gulickx (77) staat die fatale avond ook 24 jaar later nog glashelder voor de geest. ,,Elly gaf al jaren les bij de EHBO-vereniging en ter afsluiting van het winterseizoen had ze een grote oefening georganiseerd bij de visvijver in Baarle-Nassau. Zelf was ik een van de lotusmensen. We waren allen met de laatste voorbereidingen bezig toen ik hoorde dat Elly zich niet goed voelde. Bij haar aangekomen zei ze dat ze duizelig was en misselijk. Vervolgens zakte ze in elkaar en even later is ze in mijn armen gestorven, ondanks de inzet en reanimatiepogingen van geweldige clubgenoten.”