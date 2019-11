Elluf-Elluf in het Kielegat voor 't eerst op maandag: ‘Het jaar van de waarheid’

,,Het is het jaar van de waarheid”, erkent Lucien Verhoef, voorzitter van de Stichting Kielegat. ,,Drie jaar lang hebben we een gestage groei gezien van het aantal mensen dat Elluf-Elluf bijwoont. We hopen dat die groei ook doorzet nu het feest op maandag plaatsvindt.”

Het straatcar­na­val in Breda is weer helemaal terug. Dat zien we niet alleen met El­luf-El­luf, maar ook tijdens carnaval zelf

Volwaardige feestdag

Het feest concentreert zich nu op de Grote Markt Zuid, net als de afgelopen drie jaar. Daarvoor vond de presentatie van de prins binnen in de Mezz plaats. ,,Het straatcarnaval in Breda is weer helemaal terug. Dat zien we niet alleen met het succes van Elluf-Elluf in de buitenlucht, maar ook tijdens carnaval zelf. Op carnavalsvrijdag bijvoorbeeld is het gezellig druk buiten op de Grote Markt, zonder dat we daar een officieel programma hebben. We hopen ook van de dinsdag weer een volwaardige carnavalsdag te maken. Nu zien we nog te vaak dat kroegen dan al opruimen. Dat kan toch ook op een woensdag?”