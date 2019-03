Ellende tussen Rotterdam en Breda voorbij? NS meldt dat softwareprobleem HSL is opgelost

Mogelijk kinderlok­ker actief in Bavel: ‘Moet ik je thuis brengen?’

25 maart BREDA - Een kleine vier weken na een incident in Breda met een mogelijke kinderlokker is het weer tot een verdachte situatie gekomen, maandag tussen de middag bij basisschool De Spindel in Bavel. Een leerling is aangesproken door een man in een zwartkleurige auto. De school heeft direct de ouders geïnformeerd en de politie verwittigd.