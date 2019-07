Elke wedstrijd stond de Bredase Gerrie langs de lijn

Gerrie van Poppel was altijd al dol op voetbal weet zijn weduwe Liezet, maar dit elftal had een speciaal plekje in zijn hart. ,,Hij wist precies wanneer en waar de jongens moesten spelen. Bij elke uitwedstrijd zorgde hij ervoor dat de bus piekfijn in orde was. Zelf hielp ik mee met het schoonmaken, zodat alles er netjes uitzag. De spelers kwamen niet allemaal uit Breda, maar dan reed hij een extra rondje naar Hank of Dongen en pikte ze daar op.”



Elke zondag zorgde Gerrie voor een goeie sfeer in de bus tijdens de uitwedstrijden en bij de thuiswedstrijden was hij eveneens present. Vanaf de tribune genoot hij van de sportieve verrichtingen, samen met begeleider Cees van Gils.