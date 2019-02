Elisabeth Bastiaansen (93) twee maanden na kwijtschelding zorgkosten overleden

BREDA - Elisabeth Bastiaansen uit Breda, die eind vorig jaar in het nieuws was omdat ze in de clinch lag met het Centraal Administratiekantoor (CAK), is deze week op 93-jarige leeftijd overleden. Dat laten haar kleinkinderen Marcel en Mariska weten.

De Bredase hoogbejaarde, die woonde in woonzorgcentrum Heuvel, kreeg vorig jaar een rekening van 20.000 euro omdat ze een aantal jaren geen hoge, maar lage bijdrage had betaald. Uitvoeringsinstantie CAK erkende dat ze bij de berekening een administratieve fout had gemaakt, maar bleef lange tijd van mening dat mevrouw Bastiaansen financieel over de brug moest komen. Publicaties in deze krant en een uitzending van het tv-programma Radar leidden ertoe dat het CAK uiteindelijk zijn eis introk.

Kamervragen

Na Kamervragen van onder meer 50PLUS en SP besloot minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de termijn waarover het CAK geld kan terug kan vorderen op twaalf maanden te maximeren.

Snel na het positieve besluit van het CAK in december, werd Elisabeth Bastiaansen met een verwaarloosde longontsteking in het ziekenhuis opgenomen, zegt kleinzoon Marcel. “Na een dag of vijf was ze weer terug thuis, maar ze is eigenlijk nooit meer de oude geworden. Vorige week zondag ging het zo slecht met haar dat ze opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen. Woensdag is ze overleden.”

Wrang