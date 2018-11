Elisabeth Bastiaansen (93) krijgt gesprek met het CAK over rekening van 20 mille

Die toezegging heeft advocate Marie-José Edelmann gisteren per mail gekregen.

Het gesprek zal gaan over de rekening van 20 mille die mevrouw Bastiaansen, die in een Bredaas zorgcentrum woont, dit jaar van het CAK kreeg. Ze ontving de rekening omdat ze een aantal jaren geen hoge, maar een lage bijdrage heeft betaald in het kader van de Wet langdurige zorg. Het CAK erkende dat het bij de berekening een administratieve fout heeft gemaakt. De lage bijdrage was gebaseerd op het feit dat haar echtgenoot nog leefde en thuis woonde. Maar die is al in 2003 overleden, iets wat bij het CAK bekend was.