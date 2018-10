Elfde van de elfde trapt Kielegats carnaval weer af op de Grote Markt

De Stichting Kielegat (voorheen BCV) wil de datum van 11-11 ook in de toekomst aanhouden voor de ouverture van het carnavalsseizoen. Voorzitter straatcarnaval Dennis Vrolijk: ,,Drie keer achter elkaar viel 11-11 in het weekend, maar volgend jaar is het op een maandag. Toch houden we de traditie in stand. Dus ik hoop dat 11-11 bij iedere Kielegatter in het systeem zit en we ook volgend jaar weer los gaan op de enige echte datum.’