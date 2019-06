Elf ongelukken op ‘overzichtelijke’ kruising noordelijke rondweg Breda

BREDA - In vijf jaar tijd zijn er op de kruising van de noordelijke rondweg en de Biesdonkweg-Edisonstraat in Breda-Noord elf ongelukken gebeurd. Dat zijn er elf te veel, vinden burgemeester en wethouders. Maar het is voor hen geen reden om het kruispunt aan te passen.

Dat staat in een brief die het college heeft gestuurd aan PvdA-raadslid Rob Sips. De sociaal-democraat had eerder uit ‘verschillende bronnen’ gehoord dat er verwarring was onder fietsers vanwege de inrichting van de kruising en de manier waarop de verkeerslichten zijn ingesteld. ,,Dat levert levengevaarlijke situaties op’’, constateerde Sips. Het raadslid wilde daarom weten of het stadsbestuur zich herkent in de problemen die hij aankaart.

Wettelijke norm

Dat is niet het geval. Burgemeester en wethouders beschouwen het kruispunt als ‘overzichtelijk’, al kan het gebeuren dat fietsers op de middenberm op rood moeten wachten. Hoe dan ook, de kruising voldoet aan de wettelijke norm, zoals die bijvoorbeeld staan opgeschreven in het ‘Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014’.

Het college laat Sips weten dat er op de kruising in vijf jaar tijd elf ongevallen hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. Van vier gevallen is bekend dat een van de betrokken weggebruikers door rood is gereden. In vijf gevallen was er sprake van een kop-staartbotsing, terwijl bij de andere twee ongelukken niet duidelijk is geworden wat de oorzaak was.

Steeds drukker

Sips wilde graag weten welke maatregelen er genomen worden om de ‘onveiligheid’ aan te pakken. Daar geeft het college niet direct een antwoord op. Wel wijst het stadsbestuur op het steeds drukker wordende verkeer in Breda. Om ongelukken te voorkomen zijn ‘ongelijkvloerse oversteken’ (bruggen, tunnels, viaducten –red.) de veiligste oplossing. Maar of zo’n oplossing er op deze kruising ook gaat komen moet nog worden onderzocht.