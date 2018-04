Electron Breda: crowdfunding voor herstel muurschildering De Morée

BREDA - Er is een actie voor crowdfunding onderweg om de monumentale wandschildering uit 1958 van Gerrit de Morée in de voormalige fabriek Electron in Breda te herstellen. De Morée is medeoprichter van de kunstacademie AKV St. Joost en een voor Breda belangrijke kunstenaar.

In 2006 is het kunstwerk afgedekt met behang en lagen latex. Er is volgens Lisette Spee, directeur van Stichting Beeldmakers, ruim 20.000 euro nodig voor de restauratie. Stukken stucwerk met de afbeelding zijn hier en daar afgebrokkeld en worden bewaard. ,,Door de vele lagen latex is er een schil gevormd die de schildering heeft losgetrokken van de ondergrond. Er is een grondige en technische restauratie nodig om het werk weer volledig tevoorschijn te halen.''

Nieuwe Electron

De voormalige electro­- en schakelkastenfabriek aan de Belcrumweg is sinds 2005 een ateliercomplex voor kunstenaars. Het vernieuwde Electron gaat op 18 mei weer open voor het publiek. Er komt een galeriecafé in en werkplaatsen voor professionele kunstenaars en ontwerpers. De heropening van het 'makerspand' is volgens Spee de ideale gelegenheid voor herstel van de muurschildering. Vooral ook waardevol, zegt ze, met de komende nieuwbouw in het Havenkwartier, bij de vroegere fabriekshallen van Backer & Rueb. Spee: ,,Het gedachtegoed van De Morée sluit naadloos aan bij het karakter van het artistieke Electron.''

Quote Het gedachte­goed van De Morée past naadloos bij het karakter van het artistieke Electron. Lisette Spee

Originele kunstwerken

De Bredase restaurateur John Post, bekend met het werk van de in 1981 overleden kunstenaar en herstel van muurschilderingen en fresco's, gaat zich ontfermen over het werk. De restauratie is straks live door het publiek te volgen. De kleinzoon van Gerrit de Morée, Patrick Horward, is bereid om voor de campagne een aantal originele kunstwerken van zijn grootvader te schenken in ruil voor donaties. Verder zijn ook het Stedelijk Museum Breda en de gemeente (afdeling erfgoed) betrokken bij een presentatie van het leven van de De Morée, medeoprichter van de Bredasche Kunstkring en de Vrije School voor Beeldende Kunsten.

Workshop

Grafisch werkplaats Raaf in Electron gaat een speciale workshop organiseren waarin de kunstenaar centraal staat. En er zit ook een tentoonstelling in de pen. Spee is enthousiast over de schildering: ,,Links zie je een beeltenis van een figuur omgeven door electromagnetische krachten. Rechts een vogel gevangen in een electromagnetisch veld. Kunst uit de naoorlogse periode, de wederopbouw. De beeltenis is zo symbolisch voor Electron, voor de industrie uit die tijd. Petrol blauw, okergeel. Trendkleuren die je vandaag weer terug ziet keren.''

De startdatum van de crowdfunding staat voorlopig op 1 mei. De actie is te volgen via www.voordekunst.n.

Volledig scherm Wandschidering van Gerrit de Morée in Electron, met boven zijn kleinzoon. © Stichting Beeldmakers