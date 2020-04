Eisen bedrijvigheid Treeport in Zundert aangepast

De helft van de tijd naar school, hoe regel je dat? Halve dagen of om en om een halve week?

21 april ROOSENDAAL/BREDA - Premier Rutte zei het dinsdagavond kort en bondig: leerlingen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei ‘voor de helft van de tijd naar school‘. Hoe dat in de praktijk moet, laat hij over aan de scholen zelf. In West-Brabant hebben de scholen hun huiswerk al gedaan.