Eis zes jaar voor reeks overvallen in Oosterhout, Breda en Ulvenhout

Dure brillen

De overval op Loonen Brillenmakers had plaats in de ochtend van 21 mei dit jaar. Een winkelmeisje zag een donker geklede man bij de zonnebrillen.Toen ze hem aansprak, draaide hij zich om en richtte een nep-vuurwapen op haar. De overvaller verdween met enkele dure zonnebrillen. Op 8 maart werd zonnestudio Sunvibe bezocht door een gewapende man met een sjaal voor zijn gezicht. Hij vertrok met wat bankbiljetten. Op 20 april zou dezelfde persoon een overval hebben gepleegd op het Kruidvat in Ulvenhout. Twintig minuten later was het raak bij de Etos aan de Bisschopshoeve. En dan was er nog veel eerder - op 21 mei 2016 - een diefstal van brillen, ook bij Loonen.