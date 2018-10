Eis zes jaar cel voor schietpartij aan Scheldestraat Breda

Sia T. werd pas laat opgepakt. Na de schietpartij was hij onvindbaar, net als het slachtoffer in eerste instantie. Die laatste kon echter snel worden gevonden in het ziekenhuis. T. werd in mei van dit jaar opgepakt in Engeland. Hij was daarheen verhuisd om bij een familielid een nieuw leven op te bouwen. Hij had echter buiten justitie gerekend, die hem alsnog wist te vinden.