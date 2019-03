Eis: vijf maanden celstraf tegen eerste relschopper NAC-Willem II

Breda Urban Trail: door de bios, langs de redactie, van het café naar het warenhuis

24 maart BREDA - Rennend door de bioscoop, in een sprint via het café naar het warenhuis, joggend langs de bureaus van de journalisten van deze krant, met gezwinde spoed door de hardloopwinkel en voorbij de hotellobby. In Breda namen zondagochtend 2.500 lopers deel aan de derde Urban Trail. Een (hard)loopparcours in de binnenstad en dwars door 21 deelnemende winkels en bedrijven.