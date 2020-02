Eis vier jaar voor verkrachting na onvrijwillige trio in Rijsbergen: fantasieën via app verraden dader

Ze leren elkaar in augustus 2018 kennen via Tinder. Na twee dates komt de Rotterdamse thuis bij Niels in Rijsbergen. Niet veel later hebben ze twee keer seks. En dan gebeurt het. Ineens verschijnt Joyce in de slaapkamer. Ze heeft de seks opgenomen met haar telefoon en Niels stelt een trio voor. De Rotterdamse krijgt de schrik van haar leven. Dit wilde ze niet. Ze wist niet eens dat Niels een relatie had.

Verkracht in bijzijn partner

Daarna lopen de verhalen uiteen. Volgens de Rotterdamse wordt ze vervolgens verkracht. Eerst in het bijzijn van Joyce, die haar vasthoudt. Daarna nog twee keer. ,,Niels zei dat ik het moest laten gebeuren, omdat het dan maar gebeurd zou zijn.'' Daarna is ze thuisgebracht door Niels. In de auto appt ze nog naar haar moeder dat het goed gaat.

De Brabanders hebben een heel ander verhaal over wat er gebeurt nadat Joyce ten tonele verscheen. Niels zegt dat er daarna geen seks meer is, maar dat ze een sigaretje roken. Joyce zou meteen naar beneden zijn gelopen en niks meer hebben gezien.

Verkrachtingsfantasieën

Justitie haalt bewijs uit verkrachtingsfantasieën van Niels van U. Die worden via whatsapps met Joyce uitentreuren besproken en bedacht. En daarin lijkt het alsof ze het plan maken om de Rotterdamse te verkrachten. Maar dat is puur fantasie, stellen Joyce en Niels. De laatste stelde nog voor om bij andere vrouwen na te gaan of er iets strafbaars is gebeurd. Rond dates met die vrouwen stuurden de twee ook verkrachtingsfantasieën. Dergelijk onderzoek is slechts bij één andere vrouw gedaan. Die zei dat Van U geen strafbare feiten pleegde. Ze was wel haar grenzen over gegaan, maar dat deed ze vrijwillig, omdat Van U. dat fijn vond.

Advocaten Haroon Raza en Joost Dionisus pleitten voor vrijspraak, omdat er behalve de verklaring van de Rotterdamse geen bewijs is. Volgens de raadsmannen kunnen de twee alleen worden veroordeeld voor het stiekem filmen van de seks.