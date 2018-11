Eis: vier jaar cel en TBS voor steekpartij met aardappelschilmes

Love and Marriage afgelast, maar er is wel een Trouwbeurs in Breepark

17:08 BREDA - Even leken de exposanten van de geplande Love and Marriage Beurs dit weekend in Breepark al hun voorbereidend werk voor niets te hebben gedaan. De organisatie trok donderdag de stekker eruit, maar de Breepark-directie zelf besloot vrijdag in allerijl de beurs toch door te laten gaan en deze ‘Trouwbeurs’ te noemen. De organisatie van Love and Marriage zegt dat Breepark ‘gemaakte afspraken niet is nagekomen’.