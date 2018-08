Eis: twintig maanden tegen slapende 'drugsapotheker'

BREDA - De politie trof de 29-jarige Bredanaar G. van L. vorig jaar twee keer aan, in augustus en november. Twee keer lag hij te pitten in een auto met draaiende motor. In elk geval één keer al uren. Bij doorzoeking vond de politie twee keer drugs. Bij huiszoeking in de Sabastraat in november nog veel meer.

,,Een drugsapotheek'', stelde de politie. Tegen Van L. is maandag in de rechtbank in Breda twintig maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Speed

Van L. had niet echt een vaste woon- of verblijfplaats vorig jaar. Hij sliep weleens bij een vriend, J. van B., in huis, maar verbleef vaak in zijn auto. Daar had hij beide keren speed gebruikt. Waarschijnlijk, want hij gebruikte ook andere drugs. ,,Ik wilde wat muziek luisteren. Daarom had ik de motor laten draaien. Ik moet toen in slaap zijn gevallen'', vertelde Van L.

Kamertje

In de woning van Van B., waar Van L. een kamertje had, vond de politie verspreid door het hele hele veel drugs. Inclusief de drugs die ook in de auto lag, zou het gaan om zo'n 8,5 liter ghb, 8,7 gram speed, 800 xtc-pillen, 21 gram mdma en nog wiet en hasj.

Drugs

Van B. zou van de officier van justitie niet veroordeeld moeten worden voor de drugs die in de auto was gevonden. Daarvan had Van L. ook gezegd dat het van hem was. Voor de drugs in de woning zouden ze allebei moeten worden veroordeeld, Van B. tot acht maanden.

Volgens advocaten Marc Crombach en Joris Kersemaekers zijn de drugs niet goed genoeg onderzocht om tot een veroordeling te komen voor het bezit van de harddrugs. Zij pleitten deels voor vrijspraak en lagere straffen.