Eis celstraf na klap met bierglas die slachtoffer blind maakte in Venise Bar Breda

BREDA - Een Bredanaar die in de Venise Bar in Breda met een glas in het gezicht is geslagen, is dat oog verloren. Tegen de man die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, is donderdag bij de rechtbank in Breda veertien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk

Het was een lelijk voorval, in mei 2017. Verdachte Jeroen van de W. uit Breda was op die mooie dag naar de kroeg in de Halstraat gegaan. Het was er gezellig en in een lollige bui stopte hij een euro in de gokkast waar de vrouw van het latere slachtoffer aan het gokken was. Daarop ontstond al een opstootje dat nog in de kiem kon worden gesmoord.

Quote De vraag is of de verdachte al mishandeld was. Maar dit geweld van de verdachte kan daardoor niet worden gerecht­vaar­digd. Arno Vroombout, Officier van Justitie

Toen de dronken man wilde betalen en allemaal briefjes van tien verspreid over de hele bar uitspreidde, zei Van de W. daar iets van. En daarop viel de man Van de W. aan. Dat ging razendsnel, zo bleek ook uit de beelden die in de rechtbank getoond werden. Uit zelfbescherming gaf Van de W. een hengst, maar de tijd om eerst het glas weg te zetten ontbrak. Het glas brak in het oog van zijn belager.

Noodweer

Volgens Van de W. en zijn advocaat Chiel van Aken was er sprake van noodweer, zelfverdediging. Officier van justitie Arno Vroombout vond echter van niet. ,,De vraag is of de verdachte al mishandeld was. Maar dit geweld van de verdachte kan daardoor niet worden gerechtvaardigd.''

Vroombout wil daarom dat de man de gevangenis in gaat. Bovendien eist hij een horecaverbod, omdat Van de W. al wel vaker voor problemen heeft gezorgd in de horeca en daarvoor is veroordeeld.

Uitspraak 21 maart.