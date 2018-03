Eis celstraf na afbijten oor tijdens vechtpartij Breda: 'Verminking is een raadsel'

Het 19-jarige slachtoffer liet woensdag in de rechtbank in Breda een indrukwekkende verklaring voorlezen door zijn advocaat Maaike Kok. De zaak gaat over een uit de hand gelopen vechtpartij bij de Hoge Brug in het centrum van Breda op 18 december 2016. Na een avondje uit werd bij het slachtoffer een groot deel van zijn oor afgebeten.