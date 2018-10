Eis 9 maanden cel tegen ‘beroepsovervaller' van 17 jaar voor woningoverval in Breda

Drie mannen sloten op 11 december 2016 een vrouw op in een kamer in haar eigen huis. De daders namen een portemonnee en een autosleutel mee. Tegen een andere verdachte, ook 19 jaar oud, werd zes maanden jeugddetentie geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

El B. is begin vorig jaar veroordeeld voor twee andere overvallen. In februari 2016 overviel hij een bejaarde vrouw aan de Maalsteen in Oosterhout. Ze werd over de grond gesleurd en in haar gezicht gesneden. Op 2 maart dat jaar pleegde hij een woningoverval aan de Slotlaan in Oosterhout. Daar kwam hij met een bivakmuts en een nepwapen het huis binnenvallen en eiste hij geld en de pincode van de bankpas. Voor die twee overvallen kreeg hij tien maanden jeugddetentie.