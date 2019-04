Eis 7 maanden cel na wilde jacht op Roosendaalse drugsverdachte

Komen en gaan van horeca in Breda: Enjoy Vietnam opent, Iguana sluit

16:00 BREDA - De Foodhall Breda is vorige week geopend maar ondertussen gaan de ontwikkelingen op horeca-gebied door in de stad. In de Reigerstraat - vlakbij de Foodhall - is zaterdag de officiële opening van een nieuw Aziatisch restaurant: Enjoy Vietnam. Terwijl elders in de binnenstad het Zuid-Amerikaanse eetcafé Iguana deze week juist de deuren heeft moeten sluiten.