Eis 5 maanden tegen Bredase 'fietsenhandelaar'

BREDA - De 44-jarige Bredanaar M.S. had 22 fietsen en twee scooters in zijn woning staan toen de politie op 9 november vorig jaar binnenstapte. Zelf zei hij dat hij 'een partij had opgekocht'. Hij kon zelfs een soort van administratie laten zien.

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag in de rechtbank in Breda echter 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, vanwege de diefstal.

De politie stapte bij de man naar binnen op basis van informatie die ze van een informant hadden gekregen: meneer steelt en verkoopt fietsen. Maar die informatie was in september al gegeven. Volgens advocate Simone van Hees was de huiszoeking veel te laat en daarmee onrechtmatig.

Informant

De 22 aangetroffen fietsen waren nog niet eens gestolen toen de informant de politie over de verdachte vertelde. Bovendien deden veel mensen pas aangifte van de diefstal nadat de politie de fietsen met foto en al op Facebook had gezet. ,,Dat ik daar zelf niet aan heb gedacht. Aangifte doen van een fiets die niet van mij is.''

Oranje werkhesje

De man erkende wel dat hij in januari van dit jaar een brommer stal. Bovendien zou hij ook in augustus al drie fietsen hebben gestolen. Een getuige had iemand met een oranje werkhesje fietsen op een aanhanger zien smijten. Hij had het kenteken opgeschreven en zo kwam de politie bij de verdachte uit. De verdachte ontkende echter dat hij het was. Hij zou op de camping zijn geweest.

De man zou in de ogen van de officier van justitie Rob Jacobs zijn malafide fietsenhandel hebben opgezet om zijn alcohol- en cocaïneverslaving mee te bekostigen.

Uitspraak