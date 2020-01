Eis: 26 jaar celstraf tegen man die Peet van der Linde liquideerde in Breda

Eerder op de dag spraken de nabestaanden van Van der Linde een emotionele verklaring uit tijdens het spreekrecht. In totaal werden van korte afstand veertien kogels op Van der Linde afgevuurd. Even daarvoor had hij het feest verlaten dat vlakbij werd gehouden in een café.



Tijdens de eerste zittingsdag, gisteren in de rechtbank van Breda, ontkende J. dat hij betrokken zou zijn bij de moord op Van der Linde. Hij zei dat hij ‘nooit van zijn leven’ zou helpen iemand om het leven te brengen. ‘Al zit ik aan de grond’, aldus J. tegen de rechter.