Eis 240 uur werkstraf tegen Bredanaar na seks met 14-jarige

Het begon op een anonieme chatsite voor homo's. O. de J. uit Breda, dan 44, raakt in gesprek met een andere chatter ,,Hij zei dat hij 17 was", vertelt De J. voor de rechtbank. De rechtbank eiste gisteren 240 uur werkstraf en twee jaar voorwaardelijke celstraf.

Ze verplaatsen hun gesprek naar Skype. Via de webcam zien ze elkaar, De J. twijfelt niet aan de leeftijd van de jongen. In Nederland is het legaal om seks te hebben vanaf 16 jaar, de puber blijkt later echter 14. De twee spreken af en hebben al snel meerdere keren gemeenschap, totdat de scholier erover praat op school.

Er wordt onderzoek gedaan, De J. wordt op 11 december 2014 aangehouden. Hij weet dat hij niet goed gehandeld heeft. Dat wist hij toen ook al, maar: ,,Hij vond me aantrekkelijk, dat vleide me."

Verstandelijke beperking

In 2015 wil de jongen opnieuw afspreken met De J., hij stemt andermaal toe. ,,Is het geen moment door uw hoofd gegaan het gewoon niet te doen? Nu wist u écht dat u fout zat. Was het gevoel en de drang zó sterk?", vraagt de rechter. De J. weet alleen dat hij hem ook graag weer wilde zien, hem simpelweg miste.

Als de puber 17 jaar is, benadert hij De J. opnieuw. Ditmaal zonder succes. Op eigen initiatief zoekt hij nu hulp. De J. realiseert zich inmiddels dat hij de volwassene is en zelf de keuze had moeten maken. Voorzichtiger had moeten zijn. De jongen heeft namelijk ook verstandelijke beperkingen.

Volgens reclassering is de kans op herhaling laag. ,,Nu is hij 18. Heeft u nog behoefte hem te zien?", vraagt de rechter. Ze hebben elkaar onlangs per toeval gezien. De jongeman stuurt berichtjes, aan fysiek contact begint De J. niet.

De advocaat van De J. maakt zich geen zorgen om de toekomst en vindt die voorwaardelijke gevangenisstraf niet nodig. ,,De J. weet nu donders goed dat hij verantwoordelijk is en de keuze niet moet overlaten aan een 14-jarige."

Uitspraak