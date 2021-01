Eis 2 jaar cel tegen man die in huis water- en gaskraan open zette: ‘Dit was één grote S.O.S.’

BREDA - ,,Het lijkt erop dat het drama niet alleen begon met kortsluiting in uw wasmachine, maar ook in uw hoofd.” De rechter vat treffend samen wat een 49-jarige man parten speelde, toen hij medio dit jaar de water- en gaskraan openzette in zijn appartement in Ulvenhout en brand stichtte in een chalet in Oosterhout.