Eis: 18 maanden cel voor aan ghb verslaafde Bredanaar voor gooien of schudden met baby

OUDENBOSCH/BREDA - De 29-jarige M.M. uit Breda zou de vijf weken oude baby van zijn vriendin in Oudenbosch in de lucht hebben gegooid en zo hard heen en weer hebben geschud dat het bloedingen opliep aan het hersenvlies en netvlies. Tegen de man is vrijdag bij rechtbank in Breda bij verstek achttien maanden cel geëist.

De moeder van het kind was naar een begrafenis toen het gebeurde, op 11 augustus 2014. M.M. paste op de baby en stuurde op zeker moment een appje aan de moeder dat het kindje van de bank was gerold. Later verduidelijkte hij dat: hij wilde een flesje geven, waarop de baby van schoot viel. Toen hij de baby wilde vangen, klemde hij het hoofdje tegen de bank aan, vlak voor het op de grond zou zijn gevallen.

Bloedingen op netvlies

Volgens forensisch kinderarts Huub Nijs verklaart dat echter alleen maar de blauwe plekken op het hoofd van het kind. Niet de vele bloedingen op het netvlies van het kind en de bloedingen rondom het hersenvlies. Die kunnen eigenlijk alleen maar zijn ontstaan door hard aan het kind te schudden. Of door het in de lucht te gooien, een scenario dat uit getapte telefoongesprekken zou kunnen worden afgeleid.

Hoe dan ook, concludeerde officier van justitie Marieke Snoeks, het kan niet anders dan dat M.M. dat deed. Mogelijk onder invloed van ghb, waaraan de verdachte verslaafd is.

Een getuige die de verdachte kort na het incident zag, vertelde namelijk dat de man onder invloed was geweest. Dat was hij waarschijnlijk ook toen hij in januari van dit jaar zijn vriendin een zware duw gaf. Door de val, liep de vrouw een zware wond op, die met 24 hechtingen moest worden genaaid.

Afwezig

De verdachte was niet naar de rechtbank gekomen. Dat was niet voor het eerst. Bovendien blijft hij weg bij hulpverleners die hem zouden moeten helpen. Daarom besloot de rechtbank de zaak toch af te handelen, ondanks de vraag van advocaat Nathalie Verpaalen om de zaak uit te stellen. Toen de rechtbank dat weigerde, legde ze de verdediging neer. Zij was het principieel oneens met de beslissing van de rechtbank. ,,Misschien zit hij wel in een kliniek en wist hij echt niet van de zitting.’’