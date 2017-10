Eis: 160 uur werkstraf voor wegduwen politieauto in Breda: 'Ik had wel dood kunnen zijn'

De man heeft, zo vertelt hij in de rechtbank in Breda, een kloteperiode in 2015. Zijn vader is overleden en hijzelf is depressief geraakt en aan de alocohol en drugs. Op zaterdag 20 juni gaat hij daarom drinken. Hij rijdt die nacht zonder verlichting weer weg. Agenten zien dat, maar kunnen hem niet volgen. Als ze zijn Opel Corsa even later weer zien, lukt een achtervolging wel.