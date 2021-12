Eis 10 maanden cel tegen dronken Bredanaar (46) die bierflessen naar politie gooide

Video Maan in Grote Kerk Breda ook bij daglicht betoverend: ‘Sculptuur waar verbeel­ding en wetenschap elkaar raken’

BREDA- De Grote Kerk in Breda is de komende weken in de ban van de maan. In het gebouw hangt momenteel namelijk een levensgrote kopie van het hemellichaam gemaakt door de Britse kunstenaar Luke Jerram. Bezoek is echter alleen overdag welkom, want ook voor deze maan geldt helaas een avondklok.

13 december