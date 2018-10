Update + video + foto's Leonne Zeegers uit Breda is nu officieel genderneu­traal: ‘Overheid heeft schop onder de kont gekregen’

19 oktober BREDA - Alsof de koning zelf zijn paspoort komt verlengen, zoveel pers is er vrijdagmiddag aanwezig bij de ingang van het stadskantoor. Op de agenda echter geen adellijk bezoek, maar de non-binary persoon Leonne Zeegers. Dankzij een uitspraak van de rechter mag zij als eerste Nederlander een paspoort aanvragen waarin niet expliciet vermeld staat of ze man of vrouw is. In plaats van een V staat er X/X.