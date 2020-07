Eindelijk zit zijn cafeetje vol en dan ziet de barman gebeuren waar hij zo bang voor is

Mensen die bij binnenkomst netjes afstand bewaren, maar gaandeweg steeds dichter naar elkaar toe kruipen. Waar in het begin nog naar waarschuwingen wordt geluisterd voor de onzichtbare vijand die door de lucht zweeft, is de redelijkheid later op de avond samen met de biertjes weggespoeld naar de onderbuik. Een verzoek om afstand te houden, is binnen een minuut verdampt. De Bredase versie van de Kleine Beurs in Hillegom ligt op de loer. Voor je het weet, is je imago naar de knoppen als jouw café een besmettingshaard wordt.