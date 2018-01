Eindelijk, trein Breda - België gaat rijden

Zwemmen er binnenkort bevers in Bredase singels?

7:00 BIESBOSCH/BREDA – Waar in Limburg het startschot is gegeven tot het afschieten van bevers, hangt in Breda de vlag uit. De eerste bever heeft Breda bezocht en dat is volgens Staatsbosbeheer een goed teken. ‘Missie geslaagd of treedt het Beverprotocol in werking?’