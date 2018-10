Eindelijk overal dezelfde lampjes in Bredase binnenstad

BREDA - In de winkelstraten in het centrum van Breda gaat volgende week in één keer overal de sfeerverlichting aan. “Het is eindelijk gelukt om op hetzelfde moment vrijwel overal dezelfde verlichting te hebben,” zegt Koert Vermeulen, centrummanager voor het Bredase Ondernemersfonds.

Burgemeester Paul Depla zal de sfeerverlichting donderdag 1 november in werking stellen, zo werd deze week verteld op een bijeenkomst van het Ondernemersfonds.

Uniformiteit

Breda streeft al jaren naar uniformiteit in de sfeerverlichting. Vorig jaar is dat al enigszins gelukt, maar door een vertraging in de levering kon een deel van de verlichting pas half december opgehangen worden. “En toen waren er ook nog veel storingen,” aldus Vermeulen. Nu hangen er van de Boschstraat tot de Wilhelminastraat dezelfde lampjes en zijn de storingen als het goed is verholpen. Alleen de Halstraat en de Veemarkstraat hebben nog hun eigen verlichting.

Optimaal is het systeem nog niet, vindt Vermeulen. “Het budget voor de verlichting is 70.000 euro per jaar. Ter vergelijking: dat is hetzelfde budget als Roosendaal heeft, terwijl de Bredase binnenstad vier keer zo groot is.”

Grote Markt

Het Ondernemersfonds heeft dan ook nog meer ambities als het om verlichting gaat. Dat geldt met name ook voor de Grote Markt. Daar hangen weliswaar al lampjes in de bomen, maar er wordt nu ook gewerkt aan een illuminatieplan voor de gevels van de gebouwen.

"De Grote Kerk wordt al grotendeels in het licht gezet en dat geldt ook voor verschillende gebouwen. Maar het is de bedoeling dat het één geheel wordt. De Grote Markt wordt dan echt een plaatje,” aldus Vermeulen. De gemeente trekt het project - dat mogelijk in 2019 in werking wordt gesteld - maar er zal ook aan pandeigenaren en eventueel het Ondernemersfonds gevraagd worden een bijdrage te leveren.

