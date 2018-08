Eindelijk: NAC krijgt in november nieuwe invalidenlift

Stalker uit Breda veroor­deeld tot taakstraf van 24 uur

14:00 MIDDELBURG/BREDA - De 59-jarige A. P. uit Breda, tegen wie een taakstraf van tachtig uur was geëist omdat hij vanaf september 2014 dertien maanden lang het leven van zowel zijn ex als haar zoon had vergald is vandaag in Middelburg veroordeeld tot een taakstraf van 24 uur.