Eindelijk klinkt André Hazes weer in de Bredase studentenkroeg: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Laadpaal­fit­tie eindigt venijnig met bekrassen van auto: ‘We zoeken voortaan een andere plek’

BREDA - De parkeervete bij de laadplaats voor elektrische auto's in de Van Gentlaan in de wijk Boeimeer neemt een vervelende wending. De auto met verbrandingsmotor die buurtbewoner Menno Koenst op de parkeerplek bij de laadpalen zet, is flink bekrast.

25 januari