Eindelijk, het laatste stuk Wilhelminastraat opgeknapt

BREDA - De officiële opening is al weer maanden geleden gevierd, maar nu wordt toch echt de laatste hand gelegd aan de reconstructie van de Wilhelminastraat in Breda.

Het zag er toch een beetje raar uit: zo’n elegant opgeknapte winkelstraat, met op het einde zo’n versleten en onafgewerkt stukje openbare ruimte. Alsof opeens het geld op was. Of de motivatie. Maar dat was in het geval van de Wilhelminastraat dus niet het geval.

Eigenlijk moest het werk in november van vorig jaar al zijn opgeleverd. Maar onder andere de intense droogte van die zomer heeft roet in het eten gegooid. Een deel van de natuursteen die nodig was voor de verbouwing was blijven steken op de langzaam maar zeker droogvallende Rijn.

'Werk met werk’